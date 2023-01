Bruna Griphao, do BBB 23, revela cantada que recebeu de Jason Derulo

A atriz Bruna Griphao, participante do Big Brother Brasil 23, revelou durante a madrugada desta quarta-feira (18) que o cantor norte-americano Jason Derulo já flertou com ela, através das redes sociais.

Em conversa com outros brothers sobre paquera com famosos, após o primeiro Jogo da Discórdia, a artista contou que o compositor mandou uma mensagem elogiando o abdômen trincado dela. Na ocasião, a carioca disse que não respondeu o intérprete de "Acapulco".

"Posso falar uma coisa? Eu nunca falo disso de 'direct' e tal. A única pessoa que me mandou 'direct' na vida que eu me sinto muito fod*, não sei se vocês vão saber quem é... É o Jason Derulo. E eu ignorei, tá?", contou ao relembrar a mensagem privada que recebeu do astro através do Instagram.

A barriga sarada da atriz não chamou atenção somente do cantor. Nessa terça-feira (17), os usuários das redes sociais destacaram a forma física dela após a sister tomar banho depois de sair da prova de resistência, que valia imunidade no primeiro paredão e R$ 10 mil.

"Meu pré-treino de hoje é a imagem da barriga da Bruna Griphao", escreveu um internauta no Twitter. "Como ter a barriga da Bruna Griphao em 10 dias? Google pesquisar", brincou outra.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.