BBB 23: Anitta é a atração principal da primeira festa da edição

A cantora Anitta é a atração principal da primeira festa do Big Brother Brasil 23, que acontece nesta quarta-feira (18). A presença dela foi confirmada pelo programa nessa terça-feira (17). Esta não é a primeira vez que a artista brasileira se apresenta no palco do reality show. Na verdade, ela já cantou em outra três edições anteriores: 2017, 2018 e 2020.

O BBB 23 começou nesta semana e, com cerca de quase três dias de duração, já registrou desentendimento entre os participantes, Jogo da Discórdia, prova de resistência por imunidade e dinheiro, além de memes nas redes sociais.

Anitta já beijou participante do BBB 23

Diferentes das outras vezes em que cantou no programa, a intérprete do sucesso mundial "Envolver" reencontrará um antigo affair nesta edição. Gabriel, participante da Casa de Vidro escolhido pelo público para entrar no reality show, revelou, em algumas ocasiões, que já beijou a artista.

Segundo o modelo, os dois se conheceram após ela compartilhar um vídeo dele em uma rede social.

Ela já me respondeu, a gente trocou umas ideias e depois de um mês ela foi para Floripa e me deu um salve", disse Gabriel. O jovem ainda reforçou que, no dia do encontro, a cantora estava com as "pernas tremendo".

Gabriel e Anitta ainda teriam vivido um momento inusitado em que ela teve que urinar no braço de um amigo. No reality, o brother contou que o colega havia encostado em uma aranha, e queria que uma celebridade fizesse xixi no braço dele devido ao incidente.

"Fomos para o banheiro do hangar, eu, o segurança, ele e ela. O segurança, para não nos verem, esticou o braço. Fez uma gestão de proteção. Fiquei de costas, só ouvindo barulhinho do xixi e meu amigo dando risada. Esse foi o dia mais legal da minha vida."

