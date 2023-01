Aline Wirley, do BBB 23, mora em casa no meio da Floresta da Tijuca com piscina de água natural

A participante do BBB 23, Aline Wirley, mora no Rio de Janeiro, com o marido, Igor Rickli, e o filho do casal, Antônio, em uma casa na Floresta da Tijuca. Há 1 ano, a ex-integrante do Rouge fez um vídeo para o seu canal do YouTube e mostrou os detalhes do local. Ela e o esposo, inclusive, colocaram a mão na massa para construir o lar. Eles vivem no local há 12 anos.

“Quando viemos para cá, a casa era tomada pela floresta. Era tudo mato, e a gente capinou. Eu capinei muito. Quando entramos não tinha água encanada, não tinha luz... Na época a gente não tinha nem R$ 1 no bolso, só Jesus mesmo que ajudou a gente. A gente conseguiu, aos poucos, ir reformando ela”, conta no vídeo.

VEJA COMO É A CASA:

A família também tem uma piscina de água natural, construída por Igor. “Esse córrego já tinha, era bem estreitinho, meu marido fez uma piscina natural. Ele construiu tudo! Passou dois anos e meio cavando”. A casa ainda tem placas no telhado para aproveitamento da energia solar.

Da casa, Aline mostra que eles têm vista para a Pedra da Gávea. Ela ainda diz que o marido construiu uma fonte que decora a casa. “Colamos um por um”, explica, se referindo ao mosaico na fonte.

“Nessa época de pandemia, percebemos o quão especial é morar em um lugar com natureza”, diz ela no vídeo.