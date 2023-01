Veja quais times os participantes do BBB 23 torcem no futebol

O BBB 23 começou nessa segunda-feira (16) e as curiosidades sobre a vida dos brothers e sisters da nova edição já começaram a circular nas redes sociais. Entre as descobertas dos internautas, uma das coisas que mais tem chamado atenção é o time brasileiro escolhido por cada um deles fora do jogo.

Em um levantamento do portal GE, o Corinthians é o clube brasileiro com maior número de representantes dentro da "casa mais vigiada do Brasil". Em seguida, vêm os times cariocas Flamengo e Fluminense, com quatro torcedores e dois, respectivamente.

Um dos fatos mais curiosos, por exemplo, é Bruna Griphao torcer para Flamengo e Fluminense, times rivais em todo o território do Rio de Janeiro. Segundo o GE, a sister teria explicado que o pai dela é flamenguista, o que influenciou nesse lado, enquanto o Fluminense surgiu após participação dela na equipe de natação do clube durante a juventude.

Confira abaixo o levantamento:

Camarote

Aline Wirley - Corinthians

Bruna Griphao - Flamengo e Fluminense

Fred - Palmeiras

Domitila Barros - Santa Cruz

Antonio 'Cara de Sapato' - Flamengo

Fred Nicácio - Vasco

Key Alves - Corinthians

Marvvila - Fluminense

Gabriel Santana - Flamengo e São Paulo

MC Guimê - Corinthians

Pipoca

Gabriel - São Paulo

Paula - Águia de Marabá-PA

Cezar - Bahia

Gustavo - Internacional

Larissa - Criciúma

Ricardo - Corinthians

Sarah Aline - Corinthians

Marília - não torce para nenhuma equipe

Cristian - Grêmio

Bruno - não torce para nenhuma equipe

Tina - Flamengo

Amanda - Corinthians