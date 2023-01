RBD 2023 no Brasil: colunista divulga data e valores no Rio e em São Paulo

Esperados para acontecer este ano no Brasil, os shows da banda mexicana RBD já têm data marcada. Segundo informações do colunista Léo Dias, do Metrópoles, as apresentações serão no dia 17 de novembro, em São Paulo; e em 19 do mesmo mês, no Rio de Janeiro.

O show do Rio acontecerá no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão; enquanto o de São Paulo no Allianz Parque. Conforme o colunista, ainda existe a possibilidade de a cidade receber mais uma apresentação, estando o dia 18 de novembro em processo de estudo.

Ainda segundo Léo Dias, a Pista Premium custará R$ 850, e o valor da meia estará entre R$ 450 e R$ 500, com taxas. A pré-venda dos ingressos pelo Banco BRB será nos dias 24 e 25 de janeiro. Uma segunda pré-venda será aberta, com detalhes ainda não revelados.

A vinda da banda originada na telenovela "Rebelde" ao Brasil foi anunciada pelo jornalista José Norberto Flesch, no dia 11 de janeiro.

No fim do ano passado, Anahí, Christian, Dulce, Christopher e Maite divulgaram nas redes sociais que o grupo fará um grande anúncio nesta quinta-feira (19). Um site com uma contagem regressiva até foi lançado.

Gerações de fãs enlouqueceram com a possibilidade de uma turnê mundial. Caso confirmado, o retorno do grupo acontece com um quinteto, sem Alfonso Herrera, que prefere continuar focado em outros projetos.

Retorno do RBD

Apesar da movimentação nas redes, nada foi confirmado até o momento.

Em vídeo divulgado em dezembro, os integrantes falam sobre emoção quando estão juntos e a vontade de "retornar no tempo" quando ainda mantinham o grupo e eram considerados referência na música pop.

O RBD foi formado em 2004, durante a novela mexicana "Rebelde". Eles quebraram recorde atrás de recorde e conquistaram fãs em todo o mundo, em especial no Brasil. O grupo esteve ativo até 21 de dezembro de 2008. No ano seguinte, lançaram um álbum de despedida.