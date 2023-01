RBD vem ao Brasil em 2023 para shows em novembro, diz jornalista

O retorno do RBD parece cada vez mais real. A banda mexicana originada na telenovela "Rebelde" virá ao Brasil para shows em 2023, segundo informação divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch nesta quarta-feira (11).

Segundo Flesch, conhecido por antecipar a vinda de atrações internacionais ao país, o show do RBD no Brasil ocorre em novembro. Ainda não há informações sobre as datas e nem sobre quantas cidades receberão as apresentações.

No fim do ano passado, Anahí, Christian, Dulce, Christopher e Maite divulgaram nas redes sociais que o grupo fará um grande anúncio no próximo dia 19 de janeiro. Um site com uma contagem regressiva até foi lançado.

Gerações de fãs enlouqueceram com a possibilidade de uma turnê mundial. Caso confirmado, o retorno do grupo acontece com um quinteto, sem Alfonso Herrera, que prefere continuar focado em outros projetos.

Retorno do RBD

Apesar da movimentação nas redes, nada ainda foi confirmado. O site divulgado pelos artistas disponibiliza apenas um link de cadastro e fala que o anúncio será em 19 de janeiro.

Em vídeo divulgado em dezembro, os integrantes falam sobre emoção quando estão juntos e a vontade de "retornar no tempo" quando ainda mantinham o grupo e eram considerados referência na música pop.

O RBD foi formado em 2004, durante a novela mexicana "Rebelde". Eles quebraram recorde atrás de recorde e conquistaram fãs em todo o mundo, em especial no Brasil. O grupo esteve ativo até 21 de dezembro de 2008. No ano seguinte, lançaram um álbum de despedida.