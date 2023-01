Parcial da enquete da Casa de Vidro do BBB 23 aponta quem deve entrar no reality; veja

Gabriel Tavares e Paula Freitas devem entrar no Big Brother Brasil 2023, conforme a primeira parcial da enquete do Diário do Nordeste. Eles fazem parte da Casa de Vidro e disputam duas vagas na casa mais vigiada do Brasil com Manoel Vicente e Giovanna Leão.

A Casa de Vidro começou na terça-feira (10), montada em shopping no Rio de Janeiro. A decisão de quem irá para o BBB parte do público, que deve escolher um homem e uma mulher.

Na simulação para escolher o futuro brother, Gabriel está na frente com 50,38% - com 656 votos. Já Manoel recebeu 646 votos, 49,62%.

Já para a escolha da mulher a entrar no BBB 23, Paula Freitas aparece com ampla vantagem: 77,58%, com 1014 dos votos. Giovanna recebeu 22,45% dos votos na enquete - 293.

VEJA RESULTADO PARCIAL DA ENQUETE:

Legenda: Parcial da enquete do DN para Casa de Vidro mostra mulher que deve entrar no BBB Foto: Reprodução

Legenda: Parcial da enquete do DN para Casa de Vidro mostra homem que deve entrar no BBB Foto: Reprodução

A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. Os escolhidos pelo público serão anunciados pela produção do BBB, a partir da votação oficial, em dia que ainda não foi divulgado.

A parcial considera as votações até 19h desta quarta-feira (11).

O que é a Casa de Vidro?

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil é uma dinâmica em que participantes ficam presos em um cômodo com paredes de vidro, aguardando a aprovação do público para entrar na casa oficial.

O BBB 23 começa na próxima segunda-feira (16). Os participantes confirmados serão anunciados nesta quinta-feira (12), durante intervalos da programação da TV Globo.

A primeira vez que apareceu foi na edição de 2009, em shopping do Rio de Janeiro. Daniel, Josiane, Emanuel e Maíra foram os que disputaram duas vagas para entrar na casa.