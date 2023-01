Enquete da Casa de Vidro do BBB 23: quem deve entrar no reality?

Gabriel Tavares, Manoel Vicente, Paula Freitas e Giovanna Leão são os participantes que fazem parte da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23. Os quatro disputam duas vagas na casa mais vigiada do Brasil, que abre as portas já na próxima segunda-feira (16).

A decisão parte do público, que deve escolher um homem e uma mulher para permanecer nesta edição do reality. Apenas dois seguem na disputa pelo prêmio, enquanto outros dois retornam para a casa.

A Casa de Vidro foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O público pode visitar o local e interagir com os participantes. A votação acontecerá posteriormente, e será aberta para quem quiser deixar o voto.

O que é a Casa de Vidro?

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil é uma dinâmica em que participantes ficam presos em um cômodo com paredes de vidro, aguardando a aprovação do público para entrar na casa oficial.

A primeira vez que apareceu foi na edição de 2009, em shopping do Rio de Janeiro. Daniel, Josiane, Emanuel e Maíra foram os que disputaram duas vagas para entrar na casa.