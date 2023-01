Quem está na Casa de Vidro do BBB 23? Veja os participantes

A Rede Globo divulgou nesta terça-feira (10), quatro participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2023. São eles: Giovanna Leão, Manoel Vicente, Paula e Gabriel.

A dinâmica deste ano convida o público a escolher um homem e uma mulher para entrar na casa mais vigiada do Brasil, que receberá todos os participantes já na próxima segunda-feira (16). A Casa de Vidro foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Participantes da casa de vidro

Legenda: Participantes interagiram com público por mímica Foto: Reprodução/TV Globo

Manoel

O psiquiatra de 32 anos mora em Cuiabá, tem um relacionamento aberto e está apto a se relacionar dentro do jogo.

Giovanna

Nascida em Campinas (SP), ela mora no Rio de Janeiro, é gamer, empresária do ramo de produtos de beleza, foi emancipada para superar crise financeira.

Paula

Biomédica, a participante de Jacundá, no Pará, diz que pode incomodar as pessoas com seu jeito falante e exigente e conta que sonha em reconstruir a vida da família.

Gabriel

Morador de Florianópolis tem 24 anos, é formado em administração e quer abandonar carreira para se estabelecer como modelo.

Como acompanhar?

Será possível acompanhar por meio do PPV (Pay-per-view) e na Globoplay, ao vivo.

No Rio de Janeiro, o público pode visitar o local e interagir com os participantes. A votação acontecerá posteriormente, e será aberta para quem quiser deixar o voto.

O que é a Casa de Vidro?

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil é uma dinâmica em que participantes ficam presos em um cômodo com paredes de vidro, aguardando a aprovação do público para entrar na casa oficial.