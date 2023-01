Diogo Defante tenta pular grade da casa de vidro do BBB; veja vídeo

O humorista Diogo Defante foi mais um que marcou presença no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, onde está sediada a casa de vidro do BBB 23. O público foi à loucura quando o youtuber tentou pular a grade de proteção para se aproximar dos participantes. Entretanto, a tentativa foi frustrada pela segurança.

Tudo começou quando Paula, uma das participantes que concorre a uma vaga no reality show, disse que acompanhava o trabalho de Defante.

“Eu te conheço desde o Prime Video, de fralda, com cabelo raspado, aquela loucura. De lá! F***, de verdade”, disse a candidata ao BBB 23.

Em um momento do diálogo, ela deu a entender ainda que beijaria Diogo "de língua". Nesse momento ele tentou se aproximar da parede de vidro que isola os futuros brothers.