Famosos visitam participantes da Casa de Vidro do BBB 23

Gabriel, Paula, Giovanna e Manoel disputam duas vagas para participarem do “BBB 23”, que começa no próximo dia 16 de janeiro. Confinados em uma Casa de Vidro, construída em um shopping no Rio de Janeiro, em menos de 24 horas eles já receberam a visita de vários famosos no local.

A ex-BBB Larissa Tomásia, do “BBB 22”, foi uma das celebridades que passou pelo espaço e não deixou de dançar o hit “Socadona”, de Ludmilla.

Legenda: Larissa foi uma das participantes da Casa de Vidro do BBB 22 Foto: Reprodução

Brunna Gonçalves, ex-BBB e esposa de Ludmilla, também visitou o quarteto e se comunicou com eles através de cartazes.

Legenda: Brunna foi considerada a planta da edição 22 do BBB Foto: Reprodução

“Não tirem meu posto de planta”, escreveu ela em um deles. No outro, ela deu uma dica: “Façam de tudo, menos cantar o tempo todo! É BBB e não High School Musical. Boa sorte! Aproveitem muito”.

Outro ex-BBB que visitou a Casa de Vidro foi Ayrton, participante do “BBB 18” com a filha Ana Clara. Ao Gshow, ele contou que foi até o local conhecer os confinados.

Legenda: Ayrton, da Família Lima do BBB 18, visitou o local Foto: Reprodução

“Aproveitei para aconselhar que os quatro estão em igualdade e é para eles jogarem”, disse. Somente o homem e a mulher mais votados entrarão para o elenco da nova temporada. Na quinta-feira (12), a Globo divulgará a lista completa dos participantes.