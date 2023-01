Manoel Vicente, da Casa de Vidro do BBB 23, deixou vídeo para tranquilizar pacientes

Manoel Vicente, um dos confinados nesta terça-feira (10) na Casa de Vidro para disputar uma vaga no “BBB 23”, é médico psiquiatra e deixou um vídeo para os pacientes para tranquiliza-los durante o período que ele irá ficar fora. Uma paciente do médico compartilhou o vídeo hoje no Twitter.

“Esse vídeo é para falar um pouco sobre o período que eu vou ficar fora do consultório. Não tem previsão de quando vou voltar a atender", explicou ele. No vídeo, Manoel ainda indica nome de médicos que ficarão no seu lugar.

“Não vou ficar 3 meses sem remédio. Está liberado entrar no BBB 23”, brincou ainda a paciente que compartilhou o vídeo na rede social.

Assista ao vídeo

Manoel tem 32 anos e mora em Cuiabá. Ele também tem um companheiro há 11 anos, Raphael, mas os dois vivem um relacionamento aberto. Ele disputa a vaga no “BBB 23” com mais três pessoas: Gabriel, Paula e Giovanna.

A Globo ainda confirmou hoje que os participantes do grupo Pipoca e Camarote serão divulgados na quinta-feira (12).