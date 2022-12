Ex-integrantes do RBD fazem anúncio para 2023 nas redes e fãs especulam retorno do grupo

Os ex-integrantes do grupo musical RBD usaram as redes sociais nesta segunda-feira (19) para anunciar novidade para os fãs. As especulações, até o momento, sugerem uma provável turnê mundial, confirmando um retorno da banda mexicana.

Anahi, Dulce, Christopher, Maite e Christian haviam excluído a foto de perfil das redes sociais há alguns dias e, agora, retornaram com vídeos marcantes da telenovela 'Rebelde', responsável pelo sucesso do grupo em todo o mundo.

Veja:

Informações sobre o anúncio

Apesar da movimentação nas redes, nada ainda foi confirmado. O site divulgado pelos artistas disponibiliza apenas um link de cadastro, explicando que o anúncio oficial deve acontecer apenas no dia 19 de janeiro de 2023.

No vídeo, todos citam a emoção quando estão juntos e a vontade de "retornar no tempo" quando ainda mantinham o grupo e eram considerados referência na música pop.

Ausência de ex-integrante

Até o momento, o único integrante a não se pronunciar sobre o assunto foi Alfonso Herrera. Na reunião mais recente entre os ex-integrantes, o ator não compareceu com os demais colegas e, agora, ele é o único a não ser mostrado nas imagens divulgadas.