Ross em 'Friends', David Schwimmer diz que não gostava da trilha sonora da série

O ator David Schwimmer revelou em podcast que nunca reviu a série “Friends”, na qual fez sucesso como o personagem Ross Geller. Ele também deu a entender que não gostava da música principal do programa, o clássico “I’ll be there for you”.

“Nunca mais assisti ao programa depois que terminamos. Para mim, é como 'eu fiz isso, estou seguindo em frente'. Eu realmente não volto e revisito”, disse o artista, que participou das dez temporadas do seriado, ao podcast “Making a Scene”.

“Vou ser bem honesto, houve um tempo, por um bom tempo, em que apenas ouvir a música tema, realmente... Você sabe o que eu quero dizer? Eu simplesmente tive essa reação. Quer dizer, eu simplesmente tinha ouvido isso tantas vezes”, continuou sobre a trilha sonora.

O ator, no entanto, confessou que sua atitude mudou após sua filha, Cleo, descobrir “Friends”, por volta dos 9 anos, e passar a assistir ao programa. A menina atualmente tem 13 anos, e é fruto do relacionamento dele com Zoë Buckman.

“Eu estava preparando o café da manhã ou algo assim, e ouvia a risada da minha filha. Todo o meu relacionamento com aquela música e com o show mudou”.