'Dinheiro não é tudo', diz Alfonso Herrera sobre não estar em retorno do RBD

O ator Alfonso Herrera deu uma resposta definitiva sobre não participar do retorno do Rebelde, nesta terça-feira (3). Em uma série de publicações no Twitter, Herrera ressaltou que considera o projeto importante e agradeceu aos colegas e fãs.

"Geralmente não dou atenção a revistas que só promovem coisas desagradáveis, mas acho importante expor alguns pontos que partem de mim e não de uma invenção", escreveu Alfonso.

"Negar o meu passado implica em negar o meu presente, o dinheiro não é tudo e não motiva totalmente as minhas decisões", disse.

Em resposta à revista TVNotasmx, o ator publicou o vídeo de uma entrevista coletiva concedida na última semana. Aos jornalistas, ele disse estar feliz com os projetos que têm em andamento e ressaltou que tem gratidão ao RBD.

A revista divulgou a informação de que ele teria negado participar do retorno do grupo após ter o cachê de US$ 10 milhões negado, o que foi rebatido pelo ator.

O reencontro do RBD com Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez foi confirmado em dezembro. As especulações, até o momento, sugerem uma provável turnê mundial, confirmando um retorno da banda mexicana.

Gratidão aos fãs

Ainda em seu perfil do Twitter, o ex-intérprete de Miguel Arango disse que estar agradecido a tudo que viveu e deseja o melhor para qualquer projeto do Rebelde. Ele agradeceu também aos colegas que o "apoiaram em absolutamente tudo".

Alfonso Herrera Ator Rebelde significava e ainda significa perseguir seus sonhos e ser consistente com o que você quer da vida, algo que eu tento todos os dias... às vezes eu consigo e às vezes eu aprendo

Por fim, o ator agradeceu aos fãs por todo o apoio e carinho. Em 2022, Alfonso participou da última temporada da série Ozark. O ator, que também é embaixador da ACNUR, está na novela 'Que Vida México', da Netflix.