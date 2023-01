Jeremy Renner, ator de Os Vingadores, sofreu acidente enquanto tentava ajudar outro veículo; entenda

O ator Jeremy Renner, conhecido pelo personagem do Gavião Arqueiro na franquia da Marvel 'Os Vingadores', foi atingido por um veículo de limpeza enquanto estava ajudando um carro atolado na neve. A informação foi dada pela prefeita de Reno, cidade onde o astro mora, confirmando o motivo do acidente grave sofrido pelo artista.

Hillary Schieve concedeu entrevista ao jornal Reno Gazette Journal, revelando as circunstâncias do grave acidente, que resultou na internação de Jeremy. Segundo boletim médico, ele teve lesões no peito e nas pernas.

"Ele estava ajudando uma pessoa atolada na neve. Ele sempre está ajudando os outros", confirmou a prefeita, que ainda confirmou as ações frequentes de Jeremy em prol dos moradores da cidade.

Conforme a CNN dos Estados Unidos, Renner já passou por duas cirurgias desde que foi atendido, mas ainda segue em estado crítico e estável.

"Podemos confirmar que Jeremy sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas e foi operado hoje, 2 de janeiro de 2023. Ele voltou da cirurgia e permanece na unidade de terapia intensiva em estado crítico, mas estável", disse o comunicado do representante do ator.

Vida em Reno

Jeremy Renner tem uma casa no condado de Washoe, que inclui a cidade de Reno. O local teria sido escolhido pelo ator por possuir área do tamanho desejado, uma paisagem suntuosa, e permitia que ele e a família esquiassem.

Até então, informações indicam que Renner foi a única pessoa envolvida no acidente de domingo. O departamento de polícia está investigando o ocorrido.