Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, sofreu muitos ferimentos em acidente na neve, diz site

O ator Jeremy Renner, de 51 anos, teve uma hemorragia intensa decorrente do acidente que sofreu enquanto limpava neve na frente de casa, neste domingo (1º), nos Estados Unidos. Segundo novos detalhes sobre o caso divulgados pelo site TMZ, o astro de "Vingadores" perdeu muito sangue.

Renner teve uma das pernas atingida acidentalmente por uma máquina de arar neve, mas outras partes do corpo também foram feridas, conforme informou ao site um vizinho do ator.

Segundo o TMZ, outro vizinho do ator, que é médico, conseguiu colocar um torniquete na perna de Renner até a chegada dos paramédicos.

Ele foi socorrido e levado ao hospital por um helicóptero. Testemunhas contaram ao site que Jeremy estava abrindo a estrada a cerca de 400 metros de sua casa em Tahoe para que sua família pudesse sair depois de uma forte tempestade na véspera de Ano-Novo.

Jeremy está em "condições críticas, mas estável, com ferimentos sofridos após sofrer um acidente relacionado ao clima enquanto limpava a neve", de acordo com um porta-voz do astro.

Área tratada como cena de crime

Ainda conforme o site, a área foi tratada como uma cena de crime ativa, com a polícia chegando às 20h para apreender a máquina utilizada por Jeremy, chamada de Snowcat.

O ator já havia postado um vídeo em que aparece usando o equipamento em sua propriedade após as tempestades de neve. Segundo o TMZ, a máquina tem amplos recursos de segurança e não deveria ter passado por cima de Jeremy.

Legenda: Jeremy Renner postou vídeo no snowcat Foto: Reprodução

Ao longo da carreira, Renner foi indicado a dois Oscars pelas atuações em "Guerra ao Terror" (2008) e Atração Perigosa (2010). Ele se tornou famoso por interpretar o super-herói Clint Barton, o Gavião Arqueiro, nos filmes da Marvel, além do personagem William Brandt, na franquia de filmes "Missão Impossível".

Nevasca intensa na véspera de Ano-novo

O ator possui uma fazenda a cima do Lago Tahoe, nas montanhas de Serra Nevada, fronteira entre os estados da Califórnia e de Nevada. A região foi atingida por uma tempestade de inverno intensa na véspera de Ano-novo, deixando cerca de 35 mil residências sem energia, segundo o jornal britânico The Guardian.

Em 13 de dezembro, o ator compartilhou com o seguidores uma foto mostrando como ficou o próprio carro após uma nevasca. "A queda de neve no Lago Tahoe não é brincadeira", escreveu, em tradução livre.

Foto: reprodução

Na semana passada, a tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou pelo menos 60 pessoas mortas. O País sofreu com o fenômeno de rara intensidade, cujos ventos polares provocaram nevascas, sobretudo na região dos Grandes Lagos.

As temperaturas chegaram a ficar abaixo de zero em 48 dos 50 estados dos EUA, incluindo comunidades do Texas e ao longo da fronteira com o México, onde alguns migrantes tiveram dificuldade para encontrar abrigo. As informações são da agência AFP e do The Guardian.

