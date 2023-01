Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, sofre acidente e está em 'estado crítico', diz jornal

O ator Jeremy Renner, que interpreta o personagem Gavião Arqueiro na franquia "Vingadores", da Marvel, sofreu um acidente, nesse domingo (1º), enquanto limpava neve na própria residência, em Serra Nevada, Estados Unidos. Um representante do artista de 51 anos detalhou à imprensa internacional que ele "está em um estado crítico, mas estável".

"Podemos confirmar que Jeremy está em estado crítico, mas estável, com ferimentos sofridos depois de um acidente relacionado ao clima ao arar a neve hoje cedo”, disse um porta-voz da estrela ao jornal norte-americano Hollywood Reporter.

Ainda conforme a fonte, a família de Renner está com ele e o ator "está recebendo cuidados excelentes". O artista ainda teria sido transportado ao hospital em um avião após o acidente, conforme informações do portal Deadline.

Ao longo da carreira, Renner foi indicado a dois Oscars, pelas atuações em "Guerra ao Terror" (2008) e Atração Perigosa (2010). Ele se tornou famoso por interpretar o super-herói Clint Barton, o Gavião Arqueiro, nos filmes da Marvel, além do personagem William Brandt, na franquia de filmes "Missão Impossível".

Nevasca intensa na véspera de Ano-novo

O ator possui uma fazenda a cima do Lago Tahoe, nas montanhas de Serra Nevada, fronteira entre os estados da Califórnia e de Nevada. A região foi atingida por uma tempestade de inverno intensa na véspera de Ano-novo, deixando cerca de 35 mil residências sem energia, segundo o jornal britânico The Guardian.

Em 13 de dezembro, o ator compartilhou com o seguidores uma foto mostrando como ficou o próprio carro após uma nevasca. "A queda de neve no Lago Tahoe não é brincadeira”, escreveu, em tradução livre.

Foto: reprodução

Na semana passada, a tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou pelo menos 60 pessoas mortas. O País sofreu com o fenômeno de rara intensidade, cujos ventos polares provocaram nevascas, sobretudo na região dos Grandes Lagos.

As temperaturas chegaram a ficar abaixo de zero em 48 dos 50 estados dos EUA, incluindo comunidades do Texas e ao longo da fronteira com o México, onde alguns migrantes tiveram dificuldade para encontrar abrigo. As informações são da agência AFP e do The Guardian.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn