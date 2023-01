Bárbara Borges e Iran Malfitano assumem namoro com fotos no Instagram

Bárbara Borges usou o Instagram para confirmar namoro com Iran Malfitano, na noite deste domingo (1º). O enlace do casal começou ainda no confinamento em "A Fazenda 2022" e a relação era especulada após o fim do reality.

No Instagram, a atriz publicou fotos dos dois juntinhos e escreveu um trecho de uma música dos Tribalistas na legenda: "Meu melhor amigo é o meu amor".

O casal, que passou a virada de ano juntos, foi flagrado aos beijos em registros que tomaram conta das redes sociais. A própria campeã do reality da Record compartilhou, nos stories, um vídeo em que eles estão dando um selinho.

Já na postagem que "oficializa" o affair, famosos comemoraram. "Aí sim! Estávamos esperando esse momento. Feliz 2023", comemorou Drika Marinho, mulher de André Marinho, que também participou da edição mais recente do programa da TV Record.