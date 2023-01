Paulo Vilhena será pai pela primeira vez

O ator Paulinho Vilhena, de 43 anos, e a noiva, Maria Luiza Silveira, de 27, estão aguardando o primeiro filho. A gravidez foi anunciada neste domingo (1º), nas redes sociais do casal.

"Nós já te amamos MUITO filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha", escreveu Maria Luiza, em publicação conjunta com o noivo no Instagram.

A postagem mostra fotos de um ensaio do casal em Fernando de Noronha. Em uma das imagens, o ator beija a barriga da noiva.

A novidade foi celebrada por amigos do casal. "Que maravilha", escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. "Uma verdadeira bênção, que alegria", disse o ator Eri Johnson.

"Parabéns! Muita saúde e luz", desejou Fernanda Paes Leme. Os atores Bruno Gagliasso, Fernanda Rodrigues, Giovanna Ewbank e a apresentadora Tatá Werneck também escreveram mensagens positivas à família.