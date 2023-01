Maíra Cardi diz que perdeu bebê em 2022: "entrei e sai de uma depressão violenta, onde quase morri"

A influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi, 39, compartilhou com seus seguidores que em 2022 perdeu um bebê. Maíra publicou uma reflexão na última semana do ano e revelou que luta contra uma depressão.

"Tive minha filha na UTI e no hospital por algumas vezes, chorei muito, me decepcionei, me emocionei e aprendi a ser grata! Perdi um filho que, praticamente, ninguém soube, entrei e sai de uma depressão violenta, onde quase morri. Outra vez quase ninguém soube que eu estava lá!", contou Maíra.

Maíra não deixou claro se o filho perdido também era de Arthur Aguiar. O ex-casal passou o Natal juntos e foi criticado nas redes sociais. Os fãs comentaram torcer pela reconciliação da dupla e exaltaram a parceria na criação da filha, Sophia, de 3 anos.

RETROSPECTIVA

No Instagram, Maíra disse que em 2022 se jogou de cabeça em todos os desafios: "Eu me entreguei a um jogo que nem era meu, me tornando um integrante de entretenimento externo e ganhamos! Me separei, voltei, me separei de novo e finalmente finalizamos esse ciclo. Também sofri com haters e muitas notícias mentirosas".

Maíra Cardi "Conheci pessoas, perdi pessoas, me decepcionei com pessoas que nunca imaginei me decepcionar e me surpreendi com as que menos esperava. Viajei muito, trabalhei muito, errei e acertei... Pude ter o privilégio de doar meu primeiro milhão, uma das coisas mais lindas que Deus me proporcionou!", detalhou. Ela encerrou a sua reflexão se dizendo grata pelas experiências vividas em 2022 e afirmando que está pronta para embarcar nos "sonhos mais improváveis" que o novo ano pode lhe oferecer.

A ex-BBB finalizou a publicação dizendo que tem amor e gratidão pelo que ficou para trás "pois faz parte para sempre da minha história".