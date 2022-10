Maíra Cardi fala sobre anúncio da separação de Arthur Aguiar: ‘tive que lidar com todos os problemas

A influenciadora Maíra Cardi usou o Instagram nesta sexta-feira (7) para falar, pela primeira vez, sobre a separação do ator e ex-BBB Arthur Aguiar.

Segundo ela, o primeiro dia foi “uma loucura”. "Eu tive que lidar com todos os problemas, de distantes e variadas caixas. É muito triste saber que num momento tão triste como esse, as pessoas querem like, elas querem engajamento", começou.

Apesar de pontuar que não queria ter falado sobre o assunto, Maíra deixou claro que a decisão trouxe junto uma série de especulações sobre o término, incluindo o que teria motivado mais um fim do relacionamento do casal.

“Eu comecei o dia lendo que eu me separei porque o Arthur tinha quatro ou três amantes. Depois, que o motivo era que ele assinou uma procuração para mim, que eu fiquei com o dinheiro dele e depois outra dizendo que eu ia ficar presa durante nove meses por ter insultado alguém, nunca vi alguém ser preso por insultar alguém. O que eu quero dizer é, respeitem”, pediu ela.

Fim do casamento

Mesmo com as especulações, Maíra e Arthur têm se mantido discretos sobre as motivações atuais para o afastamento. No fim anterior, a influenciadora chegou a denunciar o artista por diversas traições e, inclusive, por formas abusivas de manter o casamento.

Dessa vez, o silêncio tem sido o caminho. “Ele está sofrendo mais dessa vez. Achava que nunca iriam se separar de novo”, teria dito uma amiga de Arthur ao jornal Extra.

Uma das dificuldades do cantor estaria no fato de que ele se isolou após a saída do BBB 22, dando plenos poderes a Maíra para condução da carreira artística dele. Agora, sem o apoio dela, ele estaria com medo, além de ter poucos recursos para investir em si mesmo.