Arthur Aguiar sofreu com separação de Maíra e está com medo por carreira, diz jornal

Com o anúncio do fim do casamento entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi, as especulações sobre o motivo para o fim da união tomaram conta das redes sociais. Segundo o jornal Extra, no entanto, a grande questão para o cantor tem sido como lidar com o término diante de fatores como a ameaça da carreira, as dívidas e a solidão.

"Ele está sofrendo mais dessa vez. Achava que nunca iriam se separar de novo", teria dito uma amiga do artista à publicação. Maíra era a responsável por todos os passos de Arthur desde a saída dele como vencedor do Big Brother Brasil, de onde levou R$ 1,5 milhão de prêmio.

Preocupações

A quantia recebida no BBB, entretanto, não o tornou independente. Segundo a pessoa próxima de Arthur, que não se identificou, uma procuração chegou a ser assinada dando plenos poderes a Maíra sobre os rumos da carreira artística dele.

"Ele tinha muitas dívidas, assinou uma procuração dando plenos poderes a ela para fazer o que tivesse que fazer aqui fora e quando saiu não pôde usufruir da própria fama porque ela quis sair de cena porque estava sendo atacada e exposta demais. Com isso, ele se isolou, a música naufragou e o dinheiro que entrou", disse outra fonte próxima.

Agora, a preocupação, segundo explicam os amigos mais próximos, será colocar a carreira para frente mesmo sem a visibilidade do reality show global.