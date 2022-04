Maíra Cardi demitiu equipe de Arthur Aguiar durante o BBB 22

A ex-BBB Maíra Cardi, esposa do Arthur Aguiar, surpreendeu o campeão do BBB 22, na madrugada desta quarta-feira (27). Durante o "Bate-Papo BBB", a coach de vida saudável revelou que chegou a demitir toda a equipe do ator.

"Sua equipe inteira foi demitida. Demiti todo mundo, mas sobraram algumas pessoas. Quando você voltar, vai ter que conhecer 50 pessoas novas na sua equipe", revelou Maíra Cardi.

Ainda no bate-papo, Maíra Cardi falou sobre a alimentação de Arthur Aguiar. No início da conversa, ela falou para Rafa Kalimann, que a cesta de pães, dada como presente pela produção do chat ao campeão do 'BBB 22', estava vetada.

Ao fim do bate-papo, Maíra Cardi revelou detalhes dos sentimentos de Sofia, filha do casal.

Maíra Cardi Ex-BBB e coach fitness Então, isso eu não falei em nenhum lugar. Não falei porque tinha medo das pessoas tirarem ele por conta disso. Ela tá sofrendo muito, ela chora muito, tá morrendo de saudade. Isso foi a pior parte, foi punk [...] Mas valeu à pena, fez parte da trajetória. Tudo é um aprendizado. Vai ficar marcado na vida dela, mas acredito que outras coisas vão ficar marcadas positivamente.

Arthur virou para Rafa Kalimann e elogiou a sinceridade da esposa: "Ela fala tudo, né? Ô se fala". Por fim, a apresentadora respondeu: "Sim, a gente viu isso aqui fora ao longo desses meses. Maíra foi uma peça fundamental na sua participação".