Ex-mulher Pera anuncia nascimento do filho após tomar 700 injeções durante a gravidez

A ex-Mulher Pera, Suélem Cury, anunciou o nascimento do primeiro filho, logo após ter tomado mais de 700 injeções de antiocoagulante durante a gravidez. A medida foi necessária por conta do diagnóstico que ela recebeu no início da gestação, indicando que ela tinha trombofilia.

Legenda: Criança nasceu há seis dias, em São Paulo Foto: reprodução/Instagram

"Hoje eu conheço o amor mais puro e verdadeiro que existe. Está sendo tudo tão perfeito… Melhor do que eu sonhava", escreveu Suélem sobre o nascimento. A criança, chamada de Jamilzinho Cury, nasceu há seis dias, em São Paulo.

"Ser mãe é ser uma super-heroína sem poderes mágicos, descobrindo uma força até então desconhecida dentro de você. Obrigada Deus pelo nosso arco-íris", completou.

Apesar dos problemas iniciais com amamentação, a ex-mulher fruta relatou que já conseguiu dar de mamar à criança e ele está saudável.