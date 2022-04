Jornalista Carlos Tramontina deixa a TV Globo após 43 anos

Carlos Tramontina anunciou sua saída da TV Globo após 43 anos de reportagem e apresentação. O jornalista, que atualmente era âncora do SPTV2, confirmou o fato nas redes sociais e informou que foi "uma decisão tomada em comum acordo com a empresa".

"Tenho orgulho da minha carreira. Vivi intensamente importantes momentos do jornalismo ao longo destes anos", escreveu.

No lugar de Tramontina no SPTV2, chega José Roberto Burnier, segundo o jornal Metrópoles apurou com a Globo.

"Me sinto honrado por ter apresentado todos os telejornais da Globo em rede nacional – Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. E todos os de São Paulo", continua Tramontina.

SPTV2

O jornalista encerra a carreira por meio do SPTV 2ª Edição, onde esteve pelos últimos 24 anos "falando com milhões de pessoas"

"Ao mesmo tempo, compartilhei as coisas do nosso Estado em mais de 1.100 edições do Antena Paulista. Entrei na casa de vocês, tomamos um cafezinho e nos tornamos amigos. Nas próximas semanas viajarei com a minha família em férias programadas anteriormente. Mas não vou me esquecer de vocês", diz.