Apresentador Dudu Camargo é acusado de assediar e pedir fotos de menino de 13 anos

O apresentador do SBT, Dudu Camargo, 23 anos, foi acusado de assediar um menino de 13 anos. Segundo a irmã da criança, o homem pediu para o menor de idade enviar fotos do rosto sem máscara e, posteriormente, para se encontrar com ele.

O caso foi exposto nas redes sociais e ganhou destaque nesta terça-feira (26). "Estou passando aqui rapidinho só para fazer um 'exposed'. Se não conhecem o Dudu Camargo, aquele apresentador do SBT, vão conhecer agora".

De acordo com ela, o apresentador enviou mensagens pelo 'direct' do Instagram no modo temporário, o que faz com que as mensagens sumam após certo período.

Irmã do menino de 13 anos Nas redes sociais "Ele gosta de ficar mandando mensagem para criança, para menor de idade. Ele mandou mensagem hoje no Instagram do meu irmão. Ele tem 13 anos e está escrito na biografia dele".

"Mesmo se não tivesse (escrito), está nítido que ele é uma criança", acrescentou. Conforme a irmã, ela conseguiu tirar foto da conversa.

"Ele perguntou se meu irmão sabia ir de metrô sozinho, para ir para casa dele. Enfim, gente, as mensagens têm teor bem suspeito", concluiu em vídeo.

Registro da conversa

Nos prints da conversa divulgada, é possível ver a mensagem em que Dudu diz: "Manda foto sua pra te ver". A criança responde: "tem foto minha já, no Insta".

Ele, por sua vez, contesta: "quase tudo com máscara. Manda qualquer uma (foto). Só pra te ver. Quer se ver pessoalmente?”.

Legenda: Mensagens com teor suspeito são compartilhadas por irmã de menino de 13 anos Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o Metrópoles, o SBT informou que está apurando os fatos “de forma prudente”. O portal ainda tentou entrar em contato com o apresentador, mas não obteve resposta.