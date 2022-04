Veja discurso de Tadeu Schmidt na final do BBB 22

O apresentador Tadeu Schmidt aflorou toda emoção no texto feito para a final do Big Brother Brasil (BBB) 22, lido por ele na madrugada de quarta-feira (27). O ator Arthur Aguiar foi o vencedor da edição com 68,96% dos votos do público.

Logo no início do programa, o anfitrião do reality show ressaltou o nervosismo com a ocasião e afirmou que amava todos os participantes que passaram pelo programa.

Para chegar até o nome do grande campeão da edição, o apresentador relembrou ações de cada um dos finalistas: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André.

Leia discurso de Tadeu Schmidt:

"Muito bem, chegou a hora, quando terminar, seremos todos. Seremos todos representados por um campeão. E eu estou tão nervoso quanto vocês, gente. Talvez mais ainda.

Meu primeiro discurso da vitória, minha estreia. E eu só tenho a agradecer por ter estreado com pessoas maravilhosas como vocês. Vocês três, vocês 22, eu amo vocês. Posso dizer que choramos como nunca. Vocês daí e eu daqui, vocês nem fazem ideia.

Quando começou, a gente ainda chamava o D.G de Douglas e o P.A de Paulo André e eu nem imaginava que o Arthur podia ser Thurrá. Quando começou, vocês não faziam ideia da quantidade de momentos inesquecíveis que vocês viveriam. Quando começou, vocês não imaginavam estar nessa final.

Arthur, você é, talvez, o cara mais corajoso que já pisou nessa casa. Eu não precisava e nem quero explicar o por quê. Mas imagina o quanto que podia ter dado errado. Só que você veio com uma vontade. Você é o símbolo do comprometimento, às vezes até além da conta, podia ter relaxado um pouquinho mais em alguns momentos.

O DG emprestou tantos talentos nessa casa, do cozinheiro ao dançarino. Festa com o DG é outra coisa, tudo pontuado por esse sorriso e essa risada que preenchem o ambiente e deixam tudo com um astral maior e aquele jeitão de anfitrião que recebe todo mundo.

PA é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez. Para uma atleta de ponta ficar esse tempo todo afastado é porque você confiava muito na ideia, e por isso se jogou nela. Valeu a pena, e agora está aqui, na final", disse. Tadeu também falou que Arthur foi "protagonista" da edição e "representou a disputa".

Você foi o jogador, você esteve no centro da batalha entre as torcidas, e isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O 'BBB' tem isso, né? Às vezes, é o grande protagonista que vence, às vezes é alguém que no fim das contas conquista o público por outros motivos.

Como vai ser no 'BBB 22'? Será que os dadinhos serão os números vencedores hoje? Será que a turma das bandeirinhas vai chegar na frente? Ou será que os pontinhos de luz é que vão brilhar mais forte?

Para responder a essas perguntas, primeiro é preciso responder o seguinte: Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você, não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Esse jogo é como a vida, não tem ensaio, mas é como se você tivesse ensaiado a sua vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar".