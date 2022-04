Relembre a trajetória de Arthur Aguiar no BBB 22

Da chegada com três dias de atraso à conquista do prêmio de R$ 1,5 milhão, Arthur Aguiar teve uma trajetória marcada por diálogo com o público e conquistas nas provas do Big Brother Brasil (BBB) 22. Ao todo, venceu cinco dinâmicas e foi escolhido para ir ao quarto secreto.

O programa que chegou ao fim nesta terça-feira (26) contou com expulsão, desistência, paredão falso e toques de Big Fone ao longo dos últimos cem dias. Após intensas dinâmicas, o público do BBB escolheu Arthur como vencedor.

Entrada na casa

O ator é conhecido por ter atuado em produções como "Rebelde" e "Malhação", e entrou na casa somente no dia 20 de janeiro, três dias após a estreia.

O brother era esperado para entrar no dia 17 de janeiro, porém, após testar positivo para Covid-19, precisou cumprir mais tempo de isolamento. Assim, Arthur chegou à casa com certo atraso, como Jade Picon e Linn da Quebrada.

Por conta disso, o brother relatou o sentimento de exclusão entre os outros integrantes. A narrativa de não estar inserido em nenhum grupo foi abraçada pelo participante ao longo da edição, que afirmava estar "jogando sozinho" dentro da casa.

Legenda: Arthur foi o escolhido para ir ao quarto secreto do programa Foto: Reprodução/Globoplay

Rivalidade com Jade Picon

Após as primeiras semanas do BBB 22, Jade Picon e Arthur Aguiar começaram a ter alguns desentendimentos, que se intensificaram quando a influencer indicou o ator ao paredão.

Durante o Jogo da Discórdia do dia 1º de março, Arthur declarou que foi a influencer que se colocou na posição de antagonista dele no programa.

Legenda: Arthur Aguiar e jade Picon conversaram sobre paredão logo após ao vivo Foto: Reprodução/TV Globo

Jade, por sua vez, afirmou: "como antagonista, vejo o Arthur, meu rival, meu adversário direto do jogo. Acredito que lá na frente a gente vai ter um enfrentamento direto".

No dia 5 de março, após atender o Big Fone, Jade indicou Arthur para ir ao paredão ao lado dela. Assim, a berlinda entre os rivais bateu o segundo recorde de votação do reality, com 698.199.078 votos. Jade Picon foi a sétima eliminada com 84,93% de rejeição do público.

Aliança com a "Disney"

No último mês do programa, Arthur se aproximou do grupo "Disney", que incluía Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby. O trio do "Camarote" era conhecido por jogar o BBB com leveza e despretensão.

Junto com os brothers, Arthur pensou jogadas e conseguiu garantir proteção em determinados momentos do jogo.

No entanto, o ator chegou a ter alguns desentendimentos na reta final, principalmente quando os três amigos cederam a liderança para Linn da Quebrada, no dia 25 de março. Ressentido com o trio, o Arthur Aguiar deu "coração partido" aos três no queridômetro.

Legenda: Brothers trocaram farpas sobre decisões coletivas do jogo Foto: Reprodução

Já no dia 18 de abril, após ser indicado ao paredão com votos dos brothers, Arthur decretou fim da aliança com os rapazes do Grunge. A declaração foi dada durante uma conversa com Eliezer, ao analisar os seis últimos brothers da casa.

Conquistas no Jogo

Logo no início do programa, Arthur venceu a prova de imunidade do grupo "Camarote" ao lado de Douglas Silva. A dinâmica, realizada no dia 20 de abril, salvava uma dupla do primeiro paredão do programa.

O brother ainda ganhou três provas do anjo, uma no dia 19 de fevereiro, outra no dia 5 de março e a última, no dia 12 de março. Assim, nas três dinâmicas, teve acesso a um almoço especial e a um vídeo de sua família.

Legenda: Brothers disputam prova do anjo com jogo de tabuleiro Foto: Reprodução/TV Globo

Além disso, foi o vencedor de uma prova do líder, disputada ao lado de Lucas, no dia 17 de março. Os brothers foram divididos em duplas para a disputa. Em uma piscina que continha bolas pretas, brancas e vermelhas, um cronômetro foi acionado.

Legenda: Arthur e Lucas tiveram que decidir quem ficaria com a liderança Foto: Reprodução/Globo

Venceu a dupla que conseguiu colocar o maior número de bolinhas dentro da garrafa antes de o cronômetro zerar. A dupla vencedora decidiu, em consenso, que a liderança seria de Arthur, enquanto Lucas ganhou os R$ 10 mil.

Arthur Aguiar também foi escolhido ao quarto secreto do BBB 22 e retornou à casa vestido de coelho, surpreendendo os brothers com o paredão falso.