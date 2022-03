Arthur Aguiar dá coração partido a Scooby, P.A e D.G após trio ceder liderança para Linn da Quebrada

Ainda ressentido com Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva, que cederam uma liderança inédita a Linn da Quebrada, o ator Arthur Aguiar deu "coração partido" ao trio no queridômetro deste sábado (26).

P.A e D.G logo perceberam que tinham recebido corações de todos os confinaddos do BBB 22, menos o de Arthur Aguiar. A dupla foi conversar com Scooby.

"Quem foi que deu 'coração partido' para a gente?", questionou D.G. "Adivinha", respondeu Scooby, e Douglas especulou, rindo: "Turrá? Só nós três".

O surfista, então, complementou: "Engraçado que ninguém deu 'coração quebrado' para ele quando ele deu o anjo pra Nat, quando ele não votou junto com a gente", criticou o surfista. "Não entendo isso".

Liderança

O trio desistiu de disputar a liderança deixando Lina levar a melhor após 17 horas de prova. A atitude desagradou imediatamente Arthur Aguiar, que logo temeu ser indicado ao paredão.

Na manhã deste sábado (26), durante o Raio-X, ele voltou a repercutir o assunto se autodescrevendo como "chateado, magoado e decepcionado".

"Em nenhum momento pensaram que essa atitude deles iria me colocar direto no paredão, sem chance do bate e volta. Enfim, tô bem chateado, tô bem decepcionado porque eles fizeram tudo diferente do que a gente tinha combinado, que é a gente se proteger, a gente ganhar as provas do líder e do anjo pra gente poder se proteger", explicou.