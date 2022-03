Linn da Quebrada é a nova líder da semana do BBB 22

A participante Linn da Quebrada venceu a prova do líder, no fim da tarde desta sexta-feira (25), no Big Brother Brasil 2022. A vitória veio após mais de 17 horas de uma dinâmica de resistência.

Além dela, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva aguentaram até a reta final. Os três brothers desistiram juntos, e Lina foi a última na disputa.

A prova do líder desta semana foi patrocinada pela Avon. Os brothers precisaram se segurar em estruturas móveis em formato de batom.

Gustavo foi o primeiro a sair, após sete horas. Depois, Arthur Aguiar foi desclassificado e deixou o Provódromo.

Em seguida, Eliezer abandoou. Na sequência, Jessilane também desistiu da briga pela liderança, seguida por Natália, Eslovênia e Lucas.