Quem atendeu o Big Fone neste sábado (5)? Saiba os brothers que estão no paredão do BBB 22

O esperado Big Fone tocará pela segunda vez no BBB 22 durante o programa deste sábado (5). O participante que atender o telefone vai direto ao paredão, precisando escolher uma outra pessoa para colocar na berlinda.

Assim, os dois participantes já estarão confirmados para o 7º paredão do programa. Apesar disso, ambos poderão participar do Bate e Volta juntamente com o integrante mais votado pela casa.

Caso o líder atenda o Big Fone, ele deve indicar uma pessoa à berlinda e essa, por sua vez, indicará outro participante para ir junto.

1º Big Fone

Nesta edição, o famoso Big Fone tocou pela primeira vez no dia 18 de fevereiro. Quem atendesse deveria indicar um participante ao paredão e, após Brunna ser a primeira a chegar ao local, optou por colocar Gustavo na berlinda.

De acordo com o diretor do programa, Boninho, o Big Fone está sendo um recurso utilizado para movimentar o jogo.

Como funciona o Big Fone do BBB?

O Big Fone do BBB 22 fica instalado na área externa da casa. Quando o telefone tocar, o brother que atender primeiro tem o poder nas mãos. De modo geral, a dinâmica do Big Fone acontece da mesma forma em todas as edições: quando um dos participantes atende, deve fazer o que a voz do outro lado mandar.

Desde o primeiro ano do telefone na casa, a produção do vem criando dinâmicas e poderes diferentes para movimentar o jogo.

Os brothers já foram premiados com imunidade ou direito de imunizar, além de poder de indicação ao paredão. O poder também já rendeu castigos como ida direto ao temido quarto branco e ao paredão.

O Big Fone estreou no Big Brother Brasil na oitava edição do reality. Desde então, toda temporada o toque é esperado pelos participantes e pelo público.