Quem ganhou a prova do anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje no BBB 22

Os confinados do Big Brother Brasil (BBB) 22 participaram da Prova do Anjo, na tarde deste sábado (5). Desta vez, a prova teve um sorteiro de duplas que também determinou a dinâmica. No sorteio, Douglas não teve sorte e ficou de fora da prova, já Pedro Scooby é o novo líder da semana e por isso não participa. A dupla que fizer a prova em menos tempo disputa uma última rodada entre si para saber quem será o novo anjo.

Foram formadas as seguintes duplas:

Lucas e Natália

Jade e Eslovênia

Laís e Viny

Arthur e Eliezer

Paulo André e Linn da Quebrada

Gustavo e Jessilane

Dinâmica da prova

O apresentador, Tadeu Schmidt, explicou como é a dinâmica da prova. "Um jogador sem PicPay (com a camisa branca) vai para a piscina de perrengues procurar cinco cubos com frases de perrengues escritas em cada um deles. O outro jogador (de camisa verde) deverá pegar o cubo e colocá-lo na caixinha junto ao celular que traz a solução correspondente. No cubo, temos a frase do perrengue com a palavra chave em vermelho. No celular correspondente, temos uma frase com a solução do perrengue com a mesma palavra-chave em verde. Ou seja, tem que bater a palavra-chave em vermelho com a palavra-chave em verde. Os cubos devem ser posicionados corretamente com a frase de frente para você. Depois de posicionar todos os cinco cubos, o jogador com PicPay deve apertar o botão para parar o cronômetro. A dupla que fizer em menor tempo, se classifica para a final. Os jogadores da melhor dupla vão disputar, entre si, o Colar do Anjo. O cubo do perrengue só pode ser entregue ao companheiro da dupla pelo tubo".

Sequência da Prova do Anjo

Lucas e Natália:

A primeira dupla a participar da prova foi Lucas e Natália. A desing de sobrancelha ficou responsável pro procurar os cubos, enquanto o estudante de medicina recebia os cubos para colocar ao lado do celular com as soluções. A dupla fez a prova em 174,1 segundos. Porém, eles foram desclassificada pois Lucas errou e não colocou o cubo da forma correta.

Jade e Eslovênia

Jade, com blusa branca e vermelha, procurou os cubos na piscina e Eslovênia, de blusa verde, monta os cubos ao lado do celular. As meninas, demoraram a achar o 5° cubo e acabaram fazendo um tempo de 581,1 segundos.

Laís e Vinicius

Vinicius usa a camisa verde, enquanto Laís usa a blusa branca e procurava os cubos na piscina. A dupla termina a prova no tempo de 287,2 segundos.

Arthur e Eliezer

A quarta dupla a fazer a prova do anjo foi Arthur e Eliezer. Os dois conseguiram terminar a dinâmica em apenas 118,8 segundos.

Paulo André e Linn da Quebrada

Enquanto PA montava os cubos ao lado do celular, Linn procurava as peças na piscina. A quinta dupla fez um tempo de 159,5 segundos.