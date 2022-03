Laís e Arthur brigam após ator escolher sister para o castigo do monstro

Após prova do anjo na tarde deste sábado (5), Laís e Arthur Aguiar bateram boca na sala do Big Brother Brasil 22. A médica não ficou nada feliz com a escolha de Arthur, que é novo anjo da semana. Além de Laís, Eslôvenia e Linn da Quebrada selecionadas para o Castigo do Monstro.

"Mede as consequências depois", foi a resposta de Laís a Arthur quando ele explicou o motivo da sua escolha. "Vou dar para ela porque semana passada, eu achei que se ela ganhasse, ela daria pra mim" disse o ator.

O anjo então rebate dizendo que "O jogo é isso". Mas Laís não ficou calada e rebateu: "É, isso. Escolhas, igual você falou".

Arthur demora a escolher e a médica solta: "Não pipoca não. Escolhe logo". "E daí?", rebate o brother, "quem me deu o primeiro mostro foi você. Quem começou foi você. Vamos até o fim assim... Eu já bati 3 vezes lá e voltei", diz o ator.

A médica então responde que "Tá se achando o poderosão". "Tô me achando não, mas se você quer ir até o fim, vamos", finaliza Arthur.

Prova do Anjo

O ator venceu a prova do anjo em uma disputa de agilidade com Eliezer. Essa é a segunda vez que Arthur ganha a prova. Ele escolheu Eslovênia, Laís e Linn da Quebrada para cumprir o Castigo do Monstro desta semana que é Cavalinho do Schmidt.

Big Fone

O Famoso Big Fone vai tocar na noite deste sábado (5) e dois participantes vão direto ao paredão. Segundo a dinâmica divulgada pelo programa, o telefone vai tocar ao vivo durante a edição, que começa às 22h05.