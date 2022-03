Que horas o Big Fone vai tocar hoje, sábado (5)? Confira!

Para mexer um pouco na dinânica da casa do Big Brother Brasil 22, o temido e famoso Big Fone vai tocar na noite deste sábado (5) e dois participantes vão direto ao paredão. Segundo a produção do programa, o telefone está programado para tocar ao vivo durante a edição, que começa às 22h05.

Quando o Big Fone tocar, ao vivo durante o programa, o participante que atender vai direto para o paredão e vai ter o poder de colocar uma outra pessoa também na berlinda. Caso Pedro Scooby (líder da semana) ou Douglas Silva (imunizado pela prova do líder) atenda o Big Fone, eles indicarão alguém ao Paredão e essa pessoa indica, imediatamente, outro participante.

Formação de Paredão

Já no domingo (6), acontecerá a formação do sétimo paredão do BBB22, com três pessoas indicadas, na qual o anjo irá imunizar um participante e o líder apontará outro.

Na votação, a casa irá ao confessionário. Após a formação inicial do paredão, será realizado um bate-volta com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa.

Segundo Big Fone

Essa é a segunda vez que o telefone irá tocar na edição. A quinta eliminada do BBB22, Brunna Gonçalves foi quem atendeu o Big Fone pela primeira vez, no dia 18 de fevereiro. Na ocasião, a sister precisou indicar um colega ao paredão e optou por mandar Gustavo para a disputa.