Quem atendeu o Big Fone no BBB 22 e indicou um brother ao paredão? Confira detalhes

Marcando uma novidade no Big Brother Brasil 22, o famoso Big Fone tocou pela primeira vez durante o programa desta sexta-feira (18). Quem atendesse deveria indicar um participante ao paredão e, após Brunna ser a primeira a chegar ao local, optou por colocar Gustavo na berlinda.

Boninho havia dito inicialmente que tocaria no sábado (19), mas mudou de planos após lembrar que sábado terá uma festa Americanas. Segundo ele, o Big Fone está sendo utilizado para movimentar o jogo.

Como funciona o Big Fone do BBB?

O Big Fone do BBB 22 fica instalado na área externa da casa. Quando o telefone tocar, o brother que atender primeiro tem o poder nas mãos. De modo geral, a dinâmica do Big Fone acontece da mesma forma em todas as edições: quando um dos participantes atende, deve fazer o que a voz do outro lado mandar.

Desde o primeiro ano do telefone na casa, a produção do vem criando dinâmicas e poderes diferentes para movimentar o jogo. Os brothers já foram premiados com imunidade ou direito de imunizar, além de poder de indicação ao paredão. O poder também já rendeu castigos como ida direto ao temido quarto branco e ao paredão.

O Big Fone estreou no Big Brother Brasil na oitava edição do reality. Desde então, toda temporada o toque é esperado pelos participantes e pelo público.