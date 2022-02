Lucas ganha prova do líder no BBB 22, sendo o primeiro pipoca na liderança

Lucas ganhou a quinta liderança do BBB 22 nesta quinta-feira (17). A prova do líder aconteceu com patrocínio da Above e, na dinâmica, cada integrante precisava jogar bolinhas em direção ao gol. Quem marcasse a maior quantidade de pontos, ganhava o líder.

O vencedor também recebe 20 mil reais. No entanto, quem fizesse a menor quantidade de pontos, já confirmaria seu lugar na xepa da semana.

A prova contou com dois momentos. Na primeira fase, todos jogavam a bola por três vezes e, os quatro primeiros lugares poderiam jogar na final. Lucas, Eslô, Gustavo e Tiago chegaram na segunda fase, mas Lucas ganhou a liderança.

Jessi e Natália empataram na primeira fase da prova, com 40 pontos. Ambas tiveram que desempatar para conseguir fugir da Xepa. No entanto, Jessi fez 30, enquanto Nat marcou 50.

Marcação de Pontos

1ª Fase da Prova

Vyni: marcou 120

marcou 120 Arthur: marcou 50

marcou 50 Eli: marcou 60

marcou 60 Eslô: marcou 152

marcou 152 Lucas: marcou 140

marcou 140 Larissa: marcou 80

marcou 80 Jade: marcou 70

marcou 70 Gustavo: marcou 144

marcou 144 Lais: marcou 60

marcou 60 PA: marcou 102

marcou 102 Tiago: marcou 42

marcou 42 Jessi: marcou 40

marcou 40 Scooby: marcou 90

marcou 90 Lina: marcou 50

marcou 50 DG: marcou 50

marcou 50 Bruna: marcou 60

marcou 60 Nat: marcou 40

2ª Fase da Prova

Eslô: marcou 0

marcou 0 Gustavo: marcou 30

marcou 30 Tiago: marcou 20

marcou 20 Lucas: marcou 122

Líderanças anteriores

O integrante do grupo Camarote, Douglas Silva, foi o primeiro líder do BBB 22, seguido por Tiago Abravanel, na segunda semana do programa.

Já Jade Picon ganhou a terceira e a quarta liderança, tendo indicado Arthur Aguiar nas duas vezes.

Confira o VIP da semana

Lucas

Eslô

Natália

Lina

DG

Arthur

Na Xepa, ficaram todos os participantes remanescentes.