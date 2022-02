Maria faz sua primeira aparição após a desclassificação do BBB 22

A ex-sister Maria, do BBB 22, apareceu pela primeira vez após a desclassificação do programa. Em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do reality nesta quinta-feira (17), Maria aparece sorridente se preparando para gravar uma participação no programa "Domingão", com Luciano Huck.

"Só quero passar para dizer que está tudo bem, na medida do possível, estou tentando entender como está o mundo aqui fora", disse a ex-sister.

"Que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que fiz de bom. Os erros acontecem, mas eles não me definem", acrescentou.

Em seu perfil pessoal, no entanto, a cantora e atriz ainda não publicou nada após sua expulsão da casa do BBB.

Maria foi desclassificada após infringir uma das principais regras do programa ao agredir a colega Natália, num jogo da discórdia, na última segunda-feira (14).