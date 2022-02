Com boca sangrando por quadro de herpes, Eliezer causa polêmica ao beijar Natália no BBB 22

Eliezer e Natália ficaram novamente juntos durante a festa desta quarta-feira (16) no BBB 22, e a saúde do 'brother' voltou a ser alvo de comentários. Isso porque o designer ainda não se curou do quadro de herpes que enfrenta há mais de uma semana.

Enquanto beijava a 'sister', a boca de Eliezer chegou a sangrar, mas o fato não foi impedimento para os dois, que acabaram indo para o quarto.

Na última quinta-feira (10), Eliezer já tinha beijado a mineira com o quadro infeccioso, e acabou levando uma bronca de Maria por isso.

Na ocasião, Tadeu Schmidt chegou a conversar com o público sobre a situação. "Nós fomos ouvir a equipe médica da Globo sobre o assunto. Eles explicaram que o herpes é uma doença viral e frequente na população. Quando está na fase aguda, ou seja, com presença de lesão, caso de Eliezer, devemos tomar alguns cuidados, como não compartilhar objetos pessoais e não beijar", disse o apresentador.

Ele nunca vai sarar essa herpes meu pai pic.twitter.com/Polw5GAfPz — Dudu #BBB22 (@Dudu) February 17, 2022

Natália beijando o Eli, e falando que a boca dele tá sangrando.



Por questão saúde acho que a Globo deve intervir e proibir esse cara de beijar alguém até a herpes dele sarar. — Rafael Serra (@rafaelserra1234) February 17, 2022

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, a atitude do brother repercutiu negativamente. "Nenhuma carência é capaz de me fazer beijar alguém com herpes", disse uma usuária do Twitter nesta quinta-feira (17). "Por questão saúde acho que a Globo deve intervir e proibir esse cara de beijar alguém até a herpes dele sarar", comentou outra internauta.