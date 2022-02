Vyni vira alvo de piadas por relação com Eli no BBB 22 e equipe se posiciona: 'cadê empatia?'

Vyni, participante cearense do BBB 22, virou alvo de memes nas redes sociais depois de ver o colega próximo no confinamento, Eliezer, beijar a sister Natália, na festa de quarta-feira (16) no reality show. Na web, espectadores apontaram uma paixão do rapaz pelo aliado.

As cenas de Vyni isolado na festa, enquanto Eli e Natália se beijavam, circularam logo no início da noite. No fim da comemoração, já na manhã desta quinta-feira (17), outro momento chamou atenção: ele teve que entregar uma camisinha para a mineira na dispensa para que ela utilizasse com Eliezer.

"Que situação...", disse Natália a Vyni, aos risos, ao logo após encontrá-lo no corredor. Nesse momento, o cearense resolveu ajudá-la.

Memes na web

Não demorou para que os internautas fizessem piada da situação. "Quando a Nat falou para o Viny "o que é seu está guardado", agora entendi (risos). Ela pediu para o Viny pegar a camisinha na dispensa para ela transar com o Eli. É, Viny, não brinque com a BadNati", escreveu um usuário do Twitter.

"Estou com pena do Vyni. Ele pode se chato e irritante, mas achei bem desnecessário a Natália pedir a ele para pegar camisinha pra ela transar com o Eliézer. Também fico triste porque acho que ele vai se sentir sozinho", disse outra.

Posicionamento da equipe de Vyni

Com os memes, a equipe de Vyni resolveu se pronunciar sobre o sofrimento do participante na casa, pedindo empatia com a situação.

Foto: reprodução/Twitter

"É muito triste que mesmo após Vyni se abrir e falar exatamente como se sente após tudo que passou, falar o quanto se apega após uma demonstração de carinho, por já ter se esquecido, amado, gostado, pessoas ainda consigam menosprezar e tacar hate em cima dele", diz parte do texto.

No fim, os administradores da página pediram empatia com a situação, evitando piadas sobre o assunto.

"Cadê a empatia que tanto pedem? Ela não pode ser válida somente para "setembro amarelo", ela precisa ser diária", finalizaram.