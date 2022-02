A segunda festa temática da líder Jade Picon foi marcada por muitos beijos no Big Brother Brasil (BBB) 22. O enlace entre casais foi estendido até a hora de dormir. Natália, Eliezer, Laís, Gustavo, Paulo André e a irmã de Leo Picon foram os grandes protagonistas da madrugada de quinta-feira (17).

Eliezer e Natália se beijaram diversas vezes durante a festa. "Amanheceu e a gente passou a noite inteira se agarrando. Que estranho, né?", declarou Natália.

"Depois de quase se matar, a gente se agarra. É sobre isso e está tudo certo", brincou Eliezer. A mineira e o designer dão mais alguns beijos, e o brother explicou: "Não precisa ter explicação para ter razão...".

Os dois dormiram juntos e amanheceram no quarto grunge.

Jade Picon troca beijos com Paulo André

Legenda: Jade e PA se beijaram, pela primeira vez, na frente dos demais brothers Foto: Reprodução/TV Globo

Jade Picon e Paulo André trocaram beijos deitados no lounge da festa da líder. A influenciadora afirmou querer aproveitar a festa até o sol raiar. "Falta ficar claro e expulsarem a gente", brincou.

A paulista continuou: "Eu estou vendo essa festa como uma segunda chance". O atleta perguntou com relação a que. Jade Picon respondeu: "De ficar até o final. Porque eu estou com o umbigo tampado. Na primeira eu esqueci e fiquei com sono".

Ao amanhecer, embaixo do edredom, os dois trocaram beijos e carinhos, e em seguida, dormiram abraçados.

Laís e Gustavo amanhecem juntos na cama e se beijam

Legenda: Laís e Gustavo se beijaram pela manhã Foto: Reprodução/TV Globo

Laís e Gustavo flertaram durante toda a madrugada na Festa da Líder Jade Picon no BBB 22. Após a noite animada, os dois se aproximam ainda mais, deitam juntos no Quarto Grunge e agora estão aos beijos.

Pouco antes do beijo, Gustavo dá alguns beijinhos na orelha de Laís. Depois, eles ouvem os beijos de Natália e Eliezer, que estão na cama ao lado. Os carinhos do paranaense vão aumentando de intensidade, até que Laís se vira para ele, e os dois se beijam.

Douglas Silva fala sobre força de Natália no BBB 22

Legenda: Douglas Silva em conversa com Pedro Scooby Foto: Reprodução/TV Globo

Quem não beijou falou de jogo na madrugada. Os compromissados fora da casa, Douglas Silva e Pedro Scooby, falaram sobre Natália. Para o ator, a sister está sendo subestimada por outros participantes da casa.

"A mina é preta e não dão razão para ela. Ela é muito forte e subestimam a mina. Só que ela não vai sair, irmão. Você entende?", disse Douglas Silva.

O ator relembrou o momento em que comparou as atitudes de Natália com as de Eslovênia na casa, e Pedro Scooby afirmou: "Foi perfeito".

"Se o Brasil for burro, a mina sai", ressaltou Douglas Silva. "A mina é forte, intimida... Quando você usou o discurso que a Eslô tem um estilo princesinha, só que a Nat também tem estilo princesa... Da África!".