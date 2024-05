Stylist de Zendaya revela nome de cinco marcas de luxo que negaram vestir a atriz no passado

Zendaya é um dos principais ícones da moda na atualidade, atraindo olhares de diversas marcas sempre que pisa em um tapete vermelho. Mas nem sempre foi assim. O stylist da atriz, Law Roach, que trabalha com ela há 13 anos, revelou que no início da carreira tinha dificuldade em convencer marcas de luxo a vestir a artista em eventos.

Segundo ele, cinco grandes empresas da indústria da moda esnobaram Zendaya na época em que ela já fazia sucesso nas produções da Disney. “Eu escrevia para Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino, Dior, e todos diziam: ‘Não, tente novamente no próximo ano. Ela não está madura o suficiente para nós”, revelou no podcast The Cutting Room Floor.

Devido as respostas negativas, Zendaya nunca usou essas marcas em tapetes vermelhos, somente em editoriais. A única exceção foi para a Valentino, que firmou um contrato com a atriz anos depois.

"A primeira vez que ela usou Valentino em público foi quando assinou um contrato com a marca", afirmou o stylist, insinuando que Zendaya só irá vestir as outras marcas se for paga por elas.

“Quando eu disse: ‘Se você disser não, será um não para sempre’, foi verdade por muito, muito tempo”, declarou.