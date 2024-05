Criança do vídeo 'Que foi, mulher?' viraliza e consegue dinheiro para cirurgia com vaquinha virtual

O pequeno Eduardo Santos Lima, 4, o 'Dudu', natural de Irauçuba (CE), viralizou no início do mês com um vídeo gravado no interior. Natali Torres, prima do garoto, contou ao Diário do Nordeste como o momento engraçado aconteceu.

A familiar de Dudu é cearense, mas mora no Rio de Janeiro (RJ). De férias na casa dos parentes, ela estava caminhando com o garoto para um açude quando, durante o trajeto, foi picada por um mosquito. Ela, então, decidiu gravar a cena e registrou o primo soltando a frase: "O que foi mulher? O que foi que te mordeu?".

Assista vídeo que viralizou:

A entonação e o jeito bem cearense de se expressar caiu no gosto dos usuários das redes sociais. No Instagram, a publicação já ultrapassou a marca de 15 milhões de visualizações. No TikTok, o vídeo chegou a mais de 7,6 milhões de plays.

Garoto sofre com problema nas amígdalas

Quem assiste o vídeo percebe a voz anasalada de Dudu. O motivo é que o garoto sofre com o crescimento das amígdalas. Natali Torres contou que, por conta do problema de saúde, ele perde peso muito rápido, tem problemas para dormir, além de sofrer com asma.

Ao perceber a "viralização" do vídeo, a prima de Dudu viu uma oportunidade de fazer uma "vaquinha" para arrecadar recursos financeiros de uma cirurgia ao garoto. Inicialmente, o valor total estipulado pela familia era de R$ 10 mil. A ajuda foi tanta que ultrapassou a quantia e já soma mais de R$ 20 mil.

"Estamos em busca de clínica em Sobral. A ideia é que ele faça logo os exames e seja encaminhado para cirurgia. O valor a mais da vaquinha irá ajudar com o pós-operatório", explicou Natali.

Criança mora em casa de taipa

Além de Dudu, os pais do garoto cuidam de outros quatro filhos. Eles vivem em uma localidade chamada de Saco Verde, em Irauçuba. Segundo a prima do garoto, nas últimas chuvas da região, a casa em que ele vive com a família chegou a alagar por conta do sangradouro de um açude.

"Depois da cirurgia, queremos nos mobilizar para fazer uma vaquinha para comprar ou construir uma casa pra ele e os irmãos", explicou a prima da criança.

Apesar do problema de saúde, Dudu é esperto. Na conta criada para ele no Instagram, estão sendo publicados vídeos do cotidiano na região onde o pequeno mora. Ao lado de animais e de pés descalços, ele brinca e se diverte com os irmãos.

O sucesso do menino também tem atraído lojas da cidade. Alguns proprietários de comécios já entraram em contato para fazer publicidades nas redes sociais. "Estamos tendo todo cuidado do mundo. O que ele ganhar é em prol da família e da saúde dele", detalhou Natali.