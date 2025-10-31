Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Ao fundo, uma viatura da polícia. Na parte direita da imagem, aparece o braço de um PM fardado

Segurança

Mulher desaparecida há 9 dias é encontrada morta na zona rural de Irauçuba

O corpo da vítima foi localizado em avançado estado de decomposição e com sinais de violência

Redação 09 de Agosto de 2025
A imagem é uma montagem de duas fotos, sendo uma das de um ônibus da empresa Guanabara, e outra sendo de um carro preto. Ambos os veículos se envolveram em um acidente que resultou em uma pessoa ferida em Irauçuba, no interior do Ceará.

Ceará

Acidente entre ônibus e carro deixa uma pessoa ferida em Irauçuba, no Interior do Ceará

Colisão ocorreu na BR-222 durante a madrugada. Carro estava parado na pista, segundo PRF

Redação 16 de Junho de 2025
morte irauçuba

Segurança

Suspeito de atirar e matar dono de mercadinho em Irauçuba, no Interior do CE, é preso em hospital de Fortaleza

O segundo suspeito, que teria dado apoio logístico ao crime, também foi capturado

Redação 30 de Março de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Irauçuba?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Irauçuba?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Vídeo com garoto em conversa com prima chamou atenção de redes sociais

Zoeira

Criança do vídeo 'Que foi, mulher?' viraliza e consegue dinheiro para cirurgia com vaquinha virtual

Garoto mora em casa de taipa com quatro irmãos no interior do Ceará

João Lima Neto 18 de Maio de 2024
Missi

Ceará

Irauçuba registra deslizamento de rochas e acesso a municípios vizinhos é bloqueado por forte chuva

Fuceme registrou 45 mm de chuva em Missi, distrito de Irauçuba

Flávia Marques 04 de Abril de 2024
Pelo menos 12 armas de fogo foram apreendidas na operação da Polícia Federal

Segurança

PF deflagra operação contra concessão ilegal de porte de arma de fogo para guardas municipais no CE

Esquema criminoso teria acontecido em pelo menos cinco cidades, conforme a investigação. Um suspeito foi preso em flagrante

Messias Borges 19 de Dezembro de 2023
Fachada de uma das fábricas da Paquetá

Negócios

Para evitar fechamento da Paquetá no Ceará, Governo antecipa crédito de R$ 23 milhões

Empresa se comprometeu a permanecer no Estado pelo período mínimo de 31 meses, mantendo os empregos diretos em seis municípios

Redação 10 de Junho de 2023
