Mulher desaparecida há 9 dias é encontrada morta na zona rural de Irauçuba

Uma jovem de 29 anos, identificada por moradores de Irauçuba, cidade do interior do Ceará, como Ana Carla Pinto, que estava desaparecida desde o dia 1º deste mês, foi encontrada morta em uma área da zona rural do município neste sábado (9).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, durante esta manhã, para uma ocorrência de achado de cadáver.

O corpo da vítima, segundo as primeiras informações repassadas pela SSPDS, não foi identificado formalmente e foi localizado em avançado estado de decomposição e com sinais de violência.

Ao Diário do Nordeste, um amigo da vítima que ajudava na campanha de buscas durante esses dias de desaparecimento, confirmou que o corpo é da jovem.

De acordo com ele, a identificação foi possível devido às roupas, o cabelo e uma tatuagem que a jovem tinha no braço esquerdo.

Desde o desaparecimento da mulher, o caso vinha gerando comoção na cidade de Irauçuba, e a população acompanhava, com esperança, as buscas.

Investigação do caso

Conforme a SSPDS, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil também foram acionadas para o local e, neste momento, "estão realizando os primeiros levantamentos sobre o caso".

A Polícia Civil está apurando o caso e "somente após laudo da Pefoce é que será possível confirmar a causa da morte".