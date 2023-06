Para evitar fechamento da Paquetá no Ceará, Governo antecipa crédito de R$ 23 milhões

Para evitar que o Grupo Paquetá, fabricante de calçados, encerre suas operações no Ceará, o Governo do Estado decidiu antecipar créditos ajustados estimados em R$ 23 milhões. O valor será pago à empresa em duas parcelas e decorre do Programa de Incentivo às Atividades Portuárias e Industriais do Ceará (Proapi).

A liberação do crédito foi definida após resolução do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Condec), que autoriza a liberação de parcelas para empresas em recuperação judicial, como a Paquetá.

No termo de compromisso, assinado nessa sexta-feira (9) pelo secretário estadual do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho, com a empresa, a Paquetá se compromete a permanecer no Estado pelo período mínimo de 31 meses, mantendo os empregos diretos nas unidades de Itapajé, Pentecoste, Irauçuba, Apuiarés, Uruburetama e Tururu.

“É um compromisso que o governador Elmano de Freitas assume em antecipar tais parcelas a partir do compromisso assumido pela empresa Paquetá de garantir os empregos formais e o pagamento dos funcionários em dia”, comentou o titular da SDE.

O objetivo do Governo com a medida é evitar o fechamento das fábricas da Paquetá nos seis municípios onde a empresa está presente e que geram cerca de 3,1 mil empregos diretos.

Empresa estava atrasando salário

Originária do Rio Grande do Sul e em recuperação judicial desde abril de 2019, a Paquetá estava atrasando o pagamento dos salários dos trabalhadores no Ceará desde março deste ano.

Em Uruburetama, onde a fábrica emprega cerca de mil pessoas, precisou a prefeitura interferir para doar cestas básicas aos funcionários, que não conseguiam pagar contas básicas, como alimentação e moradia.