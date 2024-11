Novo plano de saúde sem coparticipação chega a Fortaleza e Caucaia pela Rede Oto

O Best Senior, operadora de saúde voltada para pessoas a partir dos 44 anos, chega a Fortaleza e Caucaia em parceria com a Rede Oto, uma das redes hospitalares mais importantes do Ceará. A proposta é trazer um plano de saúde sem coparticipação, cobrança comum em diversos convênios.

A coparticipação exige que o beneficiário pague uma taxa a cada atendimento médico, seja para consultas, exames ou procedimentos, juntamente ao valor mensal do plano. O modelo do Best Senior possibilita maior tranquilidade aos usuários, pois a taxa a ser paga é fixa.

Neste mês de Black Friday, os preços estão a partir de R$ 503,92 (para a faixa etária de 44 a 48 anos), incluindo acomodação em enfermaria. A experiência completa, que agora está disponível no Ceará, é humanizada ao pensar na saúde e no bem-estar dos pacientes.

“Optar por um plano de saúde sem coparticipação é garantir mais segurança e planejamento financeiro no dia a dia. Nossos clientes não precisam se preocupar com taxas adicionais ao utilizar serviços médicos. Isso traz liberdade para cuidar da saúde sem receio de custos inesperados, especialmente em momentos mais delicados”, relata Jumar Canedo, diretor do Best Senior.

Os planos do Best Senior são voltados para quem está na fase madura da vida, possibilitando o acesso aos melhores serviços de saúde privados, tendo ainda comodidade e estabilidade no orçamento familiar.

Por conta da parceria com a Rede Oto, integrante do Grupo Kora, clientes podem escolher entre os hospitais Oto Aldeota (antigo Otoclínica), Oto Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), Oto Sul e Oto Caucaia. São mais de 715 leitos de internação, 40 centros cirúrgicos e 211 UTIs, juntamente com prontos-socorros que operam por 24 horas.

Além da economia por não apresentar coparticipação, o Best Senior facilita a migração para novos clientes que já possuem planos de saúde, permitindo o aproveitamento de carências cumpridas.

“É a escolha ideal para quem busca previsibilidade e quer evitar surpresas na conta no final do mês. Além disso, ter um plano sem coparticipação é um diferencial para famílias e pessoas que priorizam a tranquilidade, assegurando acesso completo aos serviços de saúde quando e onde precisarem”, finaliza Canedo.

Mais informações:

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Registro na ANS: nº 42176-6

Instagram: https://www.instagram.com/bestseniorfortaleza/

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1940 - Aldeota, Fortaleza-CE