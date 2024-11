Judicialização da saúde e seus impactos no SUS é tema de livro do juiz Hercy Alencar

O presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), Hercy Alencar, lança na próxima sexta-feira (29) o livro "Judicialização da Saúde: Análise Crítica sobre a Decisão Judicial no Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo pelo SUS".

A publicação é baseada na dissertação de mestrado do juiz, na qual ele explorou as complexidades e os desafios da judicialização da saúde no Brasil.

Com prefácio escrito do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livro aborda um tema que tem gerado intenso debate no campo do direito e da saúde pública.

Para Hercy Alencar, a judicialização excessiva, especialmente em relação ao fornecimento de medicamentos de alto custo, não só compromete o equilíbrio financeiro do Sistema Único de Saúde (SUS) como também afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados à população.

"Hoje, temos um excesso de demandas judiciais na área da saúde que, de certa forma, desequilibra o sistema", afirma o magistrado. Segundo ele, sua pesquisa par ao mestrado levou a conclusões significativas que podem sensibilizar profissionais do direito, incluindo magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos e advogados para a relevância e complexidade do tema.

Para o presidente da ACM, é fundamental que todos os envolvidos no sistema de saúde e justiça compreendam as implicações da judicialização. "O objetivo do livro é despertar a consciência sobre a necessidade de um olhar mais crítico e responsável em relação às decisões judiciais que impactam o SUS", afirma.

Mais informações

Lançamento do livro "Judicialização da Saúde: Análise Crítica sobre a Decisão Judicial no Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo pelo SUS"

Local: Auditório do Senac Reference (AV. Des. Moreira, 1301, 3º andar – Aldeota – Fortaleza)

Data: 29/11/2024

Horário: 17h30

