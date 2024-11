Saiba quais são as 10 cidades cearenses com mais carros eletrificados; veja ranking

O número de carros eletrificados (elétricos, híbridos ou híbridos plug in) vem crescendo a cada ano no Ceará. Nessa realidade, Fortaleza é a cidade com mais carros com essas características no Estado. Ao todo o município possui 72% de toda a frota, o que em números absolutos são 4.987. A segunda cidade que aparece nesta lista é Eusébio, com 433 veículos eletrificados, ou seja, 6,2% da frota. Ao todo o Ceará possui 6.925 carros emplacados movidos, de alguma forma, por energia elétrica.

Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e foram tratados e categorizados pela NeoCharge, empresa de soluções e armazenamento de energia para veículos. Aqui vale explicar que elétricos são os 100% movidos por eletricidade. Já os híbridos são os movidos a combustão (gasolina, álcool, diesel) e a energia que gera ao se movimentar e os híbridos plug-in são aqueles que tem o motor à combustão e podem ser carregados na tomada com energia elétrica.

Ainda analisando os dados é possível saber que 37 municípios do estado possuem apenas um veículo emplacado com essas características.

Crescimento com base no turismo ambiental

Segundo o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Ricardo Bastos, as vendas de veículos eletrificados no Ceará acompanham o ritmo de crescimento das vendas nacionais, o que, na sua avaliação, é importante. "Nesse ano, por exemplo, já revisamos a previsão de vendas para o Brasil de 150 mil para 160 mil unidades".

Ele comenta que das mais de 6 mil unidades de veículos eletrificados em circulação no Estado, quase 50% desse volume foi vendida este ano, ou seja, entrou nas ruas. "O que mostra um crescimento vigoroso das vendas de veículos eletrificados no Ceará".

Sobre perspectivas de mercado, Bastos afirma que a ABVE trabalha com o vislumbramento de um crescimento ainda maior, não só para o fim do ano, como para 2025. O presidente da entidade comenta ainda que projetos urbanísticos no litoral do Ceará estão se preparando para utilizar apenas veículos eletrificados em suas dependências, o que deve aumentar ainda mais esse mercado em algumas regiões, como o Vila Carnaúba. No condomínio na praia do Preá, os proprietários de residências poderão circular no local, apenas com veículos elétricos, sejam eles próprios ou do empreendimento, que estarão à disposição e estão inseridos no pilar de sustentabilidade local.

"Assim será combinado o meio ambiente, as belezas do estado, com a energia limpa, a energia renovável, que é utilizada pelos veículos. Então, nós vemos aí um potencial de crescimento muito grande ligado ao turismo, ao turismo ambiental, onde o Ceará tem uma liderança no Brasil".

Quem são as marcas mais vendidas

As cinco marcas que estão no topo deste ranking no Ceará, em ordem, são: Toyota, BYD, GWM, Caoachery e Volvo. As duas primeiras somam mais de 68% das unidades emplacadas no Estado, sendo a Toyota com 2.582 unidades e a BYD com 2.184. O carro Corolla (Toyota) é o mais vendido no Estado do típico híbrido. Já o Dolphin GS 180EV (BYD) é o elétrico que mais roda por aqui.

De toda a frota do Estado, apenas 1.948 são movidos exclusivamente a eletricidade. Destes, 1.382 são emplacados em Fortaleza (70,9%).

Eduardo Weimar, diretor comercial do grupo Carmais, à frente da BYD no Ceará, afirma que a média mensal de vendas nas unidades no estado, atualmente, é de 450 carros. Os modelos elétricos já representam 70% deste total e os outros 30% são híbridos.

Ele comenta que a fábrica no Brasil da BYD tem ficado entre as nove marcas que mais emplacam no país e com a chegada do lançamento de uma pick-up, as perspectivas estão ainda melhores. O grupo atua, além de Fortaleza, em Teresina, no Piauí e Natal, no Rio Grande do Norte e já conseguiu chegar no top três das marcas que mais emplacam. Porém, no interior dos estados Eduardo revela que a realidade ainda é muito diferente.

Na cidade de Juazeiro do Norte a marca abriu neste mês de novembro a operação com concessionária completa e em Sobral, ele conta que o grupo está com uma loja no shopping da cidade, com previsão de abertura de concessionária completa no próximo mês de janeiro. Em ambas a projeção é de 30 vendas por mês.