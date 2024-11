Cearense inaugura fábrica de R$ 265 milhões em Mato Grosso

Na próxima sexta-feira, 29, o agroindustrial Décio Barreto Júnior – cearense de Icó – inaugurará em Mutum, em Mato Grosso, a maior e mais moderna fábrica brasileira de óleo de algodão, na qual sua empresa – a Icofort Agroindustrial Ltda – investiu uma montanha de dinheiro do tamanho de R$ 265 milhões.

Para o evento irá uma grande comitiva de empresários do agro do Ceará, liderada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, e integrada, entre outros, pelos empresários Cristiano Maia, Luiz Roberto Barcelos, Tom Prado, Fernando Franco, Candice Rangel, Eduardo Rolim, Airton Carneiro, Josias Filho, Luís Eugênio Pontes e Marden Vasconcelos e pelo secretário Executivo do Agronegócio da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro.

A nova fábrica da Icofort ocupa um terreno de 259 mil metros quadrados, com área construída de 45 mil metros quadrados, tem capacidade para beneficiar 216 mil toneladas/ano de caroço de algodão é de refinar 108 mil toneladas/ano.

Essa nova expansão consolida a Icofort de Décio Barreto Júnior – que tem uma fábrica na região de Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia – como a maior do setor no país e a segunda maior do mundo, com uma capacidade anual total de esmagamento de 375 mil toneladas de caroço de algodão e de refino de 170 mil toneladas de óleo bruto. A nova planta criou 150 empregos diretos em Mutum, reforçando sua presença no Centro-Oeste do país.

Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da SDE – Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará – disse à coluna que, apesar de o investimento de Décio Júnior ter sido em Mato Grosso, “onde está a matéria prima e a logística de transporte para o escoamento da produção, ele nos orgulha muito por ser um empreendimento de um cearense”.

A mesma opinião tem o titular da SDE, Salmito Filho, para quem a Icofort é um bom exemplo do que é capaz o cearense, tanto na sua terra natal quanto em outras paragens.

Por sua vez, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, falou do espírito empreendedor de Décio Júnior, considerando-o “um destemido e corajoso agroindustrial que nos honra a todos que trabalhamos no agro”. Para o presidente da Faec, a Icofort é “uma amostra perfeita, pronta e acabada da inteligência e da capacidade do empresário cearense, que enfrenta e supera todas as dificuldades”.

Amílcar Silveira acrescentou que Décio Bareto Júnior é hoje uma referência no mundo do agro brasileiro pelo que vem fazendo, agregando valor ao caroço de algodão, transformando-o em óleo para consumo humano e ração para o consumo animal.